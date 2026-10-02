Giappone, tasso disoccupazione di agosto sale leggermente al 2,5%

(Teleborsa) - Risulta in leggero aumento la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di agosto il tasso dei senza lavoro è salito al 2,5% rispetto al 2,4% sia del mese precedente sia di quanto atteso degli analisti.



Il numero di disoccupati è aumentato a 1,77 milioni e quello degli occupati a 68,34 milioni.



(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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