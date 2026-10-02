Milano 10:51
50.666 +0,85%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:51
10.502 +0,71%
Francoforte 10:51
25.227 +1,16%

Giappone, tasso disoccupazione di agosto sale leggermente al 2,5%

Economia, Macroeconomia
Giappone, tasso disoccupazione di agosto sale leggermente al 2,5%
(Teleborsa) - Risulta in leggero aumento la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di agosto il tasso dei senza lavoro è salito al 2,5% rispetto al 2,4% sia del mese precedente sia di quanto atteso degli analisti.

Il numero di disoccupati è aumentato a 1,77 milioni e quello degli occupati a 68,34 milioni.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```