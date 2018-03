TIM, prossimo CdA convocato per il 9 Aprile

TIM

(Teleborsa) - Con una nota di poche righe,comunica che il prossimosi riunirà il Consiglio di Amministrazione della società per discutere delle eventuali azioni a valle della decisione del Collegio Sindacale di integrare l’agenda dei lavori dell’Assemblea (già convocata per il 24 aprile 2018), sulla base della richiesta formulata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership.La Società è in attesa di ricevere dal Collegio Sindacale la documentazione prevista dalla legge al fine di procedere ai necessari adempimenti pubblicitari, conclude la nota.Come noto TIM è al centro di un acceso scontro sulla governance tra il fondo Elliott e il socio di maggioranza Vivendi . Lo scorso 27 marzo il Collegio Sindacale di TIM ha accettato la richiesta di Elliott – entrato di recente nell'azionariato della compagnia con una quota superiore al 5% – di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea che si terrà il prossimo 24 aprile con la richiesta di revoca di sei amministratori e la nomina di altrettanti membri proposti dalla stessa Elliott. Dopo il via libera Elliott ha chiesto espressamente di non convocare l’Assemblea prevista per il prossimo 4 maggio per eleggere il nuovo Board qualora, in occasione dell’Assemblea del 24 aprile, dovesse essere approvata la propria proposta di reintegro del CdA. L’Assemblea del 4 maggio è stata convocata invece dal Consiglio di Amministrazione dopo l’uscita di scena di otto membri, avvenuta lo scorso 22 marzo. All'ordine del giorno il rinnovo integrale dell’organo consiliare. Il CdA resterà in carica fino al 24 aprile.