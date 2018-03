Programma MilleMiglia, Alitalia su call center in tilt

(Teleborsa) -si avvicina a grandi passi e la scadenza del programma MilleMiglia 2013-2017 di Alitalia vede per molti iscritti materializzarsi sempre più la possibilità che in punti in possesso per richiedere un premio si dissolva nel nulla., nonostante i "rinforzi" dichiarati dalla Compagnia, impossibilitati a soddisfare la valanga di richieste dei tanti che hanno atteso l'ultimo momento col rischio di rimanere "a bocca asciutta", adirati nel non riuscire a prendere la linea o di udire inesorabile il segnale di occupato. MilleMiglia, ovvero un concorso a premi come un altro, regolato da precise normative, ma che a differenza di altri ha in palio, oltre a regali e diversi altri benefici d'altro tipo, l'ambito riconoscimento di viaggi aerei gratuiti per il mondo.La Compagnia aerea, che ricordiamo essere in amministrazione straordinaria e con molti dipendenti in cassa integrazione , per far fronte alle richieste di questi giorni particolarmente caldi,, ricordando come i call center non siano gestiti direttamente da Alitalia ma affidati a operatori esterni. Eccezion fatta per un ristretto nucleo che opera a Roma dagli uffici della Compagnia.. Da allora, oltre 20 comunicazioni sono state fatte per invitare i clienti a spendere le miglia., aggiornata settimanalmente, con evidenza delle rotte a maggiore disponibilità di posti. Negli ultimi 6 mesi, complessivamente, ci sono stati 16,5 mln di contatti. Nonostante questi sforzi, le chiamate solo per il programma fedeltà, nel periodo dal 1° gennaio all'11 marzo, sono cresciute del 100% rispetto al 2017 (circa 200k chiamate rispetto alle 100k dello scorso anno).. Tantissime sono ancora le persone letteralmente attaccate al telefono nel disperato tentativo di ottenere una risposta. E che, se ottenuta, non sarà molto probabilmente positiva. I "posti" a bordo, sono decisamente limitati, soprattutto per la classe business verso le più desiderate destinazioni intercontinentali, prime tra tutte quelle nord americane.Già in condizioni normali è praticamente impossibile ottenere passaggi per New York, Miami, Los Angeles, Boston, Chicago negli USA e Toronto in Canada. E sempre per rimanere nell'area nord americana, anche Mexico City si è aggiunta all'elenco delle mete difficili da ottenere. La Compagnia si giustifica anche per la riduzione dei collegamenti a causa della crisi in cui si dibatte da anni. Il numero dei clienti cosiddetti "fidelizzati", è vero, è poi aumentato considerevolmente. Ma occorre in ogni caso trovare soluzioni adeguate per soddisfare la clientela.. Chissà....