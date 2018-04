Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,9%), che ha toccato 23.644,19 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 2.581,88 punti, in forte calo del 2,23%. Depresso il(-2,89%), come l'S&P 100 (-2,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-2,83%),(-2,48%) e(-2,45%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,43%) e(+0,81%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,07%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,95%.avanza dell'1,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,54%.Tutti isono sotto la parità. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -6,07%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,11%.Affonda, con un ribasso del 5,13%.Crolla, con una flessione del 5,10%.