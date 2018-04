Assicurazioni, nel 2016 oltre 5 milioni di denunce nel ramo malattia

(Teleborsa) - Aumentano del 10% alenel ramo malattia nel 2016. Lo rivela l') che ha pubblicato il bollettino sugli andamenti del quinquennio 2011-2016.Nel 2016, i quattro rami raccolgono circa un terzo dei premi danni (10,6 miliardi di euro), ripartiti in modo relativamente omogeneo (3 miliardi di euro per gli infortuni, 2,3 per le malattie, 2,4 per gli incendi, 2,9 per la R.C. generale).Nel quinquennio, il complesso dei premi dei quattro rami è cresciuto dell'1,4%, in controtendenza rispetto all'andamento complessivo del ramo danni, in flessione del 12%.Nel, il ramo infortuni si caratterizza per un numero contenuto di sinistri denunciati e con seguito (334 mila) e un costo medio dei sinistri elevato (3.931 euro), al contrario del ramo malattia (oltre 5 milioni di denunce, in aumento del 10% rispetto al2015, e 308 euro di costo medio).Ili presenta un combined ratio (spese di gestione più oneri per sinistri su premi) del 76%, stabile rispetto all’anno precedente e inferiore rispetto al ramo malattia (91%, come nel 2015).(agosto 2016), con un incremento nell'anno del 32%., pari al 2,5% dei premi. Nel ramo R.C. generale si registrano limitate variazioni negli indicatori di conto tecnico, con un combined ratio dell’87% (81% nel 2015) e un utile di 626 milioni di euro.Tutti e quattro i rami chiudono il conto tecnico 2016 con saldi positivi, al netto delle riassicurazioni, anche se con andamenti diversi: l’utile tecnico nel ramo incendio si dimezza (-55% rispetto al 2015) mentre sale del +16% nel ramo R.C. generale.