Fincantieri, lettera di intenti con Viking per due navi da crociera

Fincantieri

(Teleborsa) - Nuova commessa per. La controllata Vard ha firmato una, più altre due in opzione.Le unità, che saranno, saranno le prime che Vard realizzerà per questa società armatrice, si legge in una nota del colosso italiano della cantieristica navale.Ilper due navi,, pari aIl progetto, totalmente innovativo, sarà sviluppato da Vard Design in stretta collaborazione con il cliente, secondo i più elevati standard di sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale, fattori questi che hanno sempre maggior peso anche nel settore crocieristico.