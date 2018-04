Piazza Affari cede alle vendite. In Europa prevale la cautela

S&P-500

(Teleborsa) -che si allinea alla debolezza delle borse europee. A pesare sui listini ancora i timori per una guerra commerciale sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Timori che pesano anche sulla borsa americana, dove losegna un calo dello 0,38%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,23. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%. Poco mossache mostra un +0,05%. Contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,20%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,30%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata il 27 marzo scorso. Sulla stessa linea, depresso nel finale ilche chiude sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,33%.di Milano, troviamo(+0,95%),(+0,86%),(+0,82%) e(+0,78%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -3,44%.anche, in buon rialzo nella prima parte della giornata grazie all'accordo con Sky che affonda del 2,44%.che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.scende dell'1,95%.diche sconta il forte calo delle immatricolazioni di auto in Italia del FTSE MidCap,(+5,12%),(+3,93%),(+3,77%) e(+2,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,66%.per, in calo del 3,58%.che arretra del 3,37%.