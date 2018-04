Wall Street in retromarcia. Pesa la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Boeing

Dowdupont

General Electric

Shire

Vodafone

Henry Schein

Asml Holding N.V. Represents

Tesla Motors

Nvidia

J.B. Hunt Transport Serv

(Teleborsa) -. Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina , buone notizie per il mercato del lavoro. Il dato ADP sull'occupazione è risultato nettamente sopra le stime a conferma di un forte miglioramento negli. Tra gli indici a stelle e strisce, ilsta lasciando sul terreno l'1,72%. Sulla stessa linea, loche perde l'1,24% Negativo il(-1,2%), come l'S&P 100 (-1,2%).per tutte le, che mostrano una performance negativa. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,35%., che affonda del 2,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,37%),(+1,01%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%., che segna una discesa di ben -2,99 punti percentuali.per, che crolla del 2,77%.per, in calo del 2,45%.