Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in TIM?

TIM

(Teleborsa) - Dopo il fondo Elliott,Secondo rumors di stampa il- si parla di una partecipazione di circa il 5% -Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche didell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella prevista per il 4 maggio.Ed è proprio su questo calendario che ieri sera TIM è intervenuta per fornire alcune. Precisazioni resesi necessariedisposta dal Collegio Sindacale,o sarebbe comunque superata l’ Assemblea del 4 maggio In una nota Telecom ha Il 9 aprile è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per esaminare integrazione dell'ordine del giorno del 24 aprile effettuata dal Collegio e "assumere ogni opportuna iniziativa al riguardo", spiega un comunicato aggiungendo che l’iniziativa assunta dai sondaci non riguarda la convocazione dell’Assemblea del 4 maggio che è stata regolarmente convocata in seguito alle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri , con all’ordine del giorno il".Dunque