Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,46% a 24.376,78 punti, dopo le ampie flessioni precedenti sui timori di una guerra commerciale con la Cina . Gli animi si sono rasserenati grazie anche alle ultime dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump , che ha specificato: "non siamo in guerra commerciale con la Cina"., utile per conoscere lo stato di salute dell'economia a stelle e strisce in vista di futuri rialzi dei tassi da parte della Fed. Intanto il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, avverte che i tassi potrebbero salire più velocemente di quanto previsto Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,57%),(+1,51%) e(+0,91%).Al top tra i(+2,36%),(+2,26%),(+1,67%) e(+1,21%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,36%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,67%),(+2,27%),(+2,19%) e(+2,07%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-7,50%: per UBS è sell . Sensibili perdite per, in calo del 4,21%. In apnea, che arretra del 3,16%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,06%.