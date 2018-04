Piazza Affari torna a correre insieme ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Fiat Chrysler

CNH Industrial

Telecom Italia

STMicroelectronics

Anima Holding

Datalogic

Piaggio

Banca Ifis

Vittoria Assicurazioni

(Teleborsa) -, che si allineano al rimbalzo messo a segno da Wall Street A dare slancio i sdopo la reciproca imposizione di dazi che ha fatto temere una guerra commerciale nociva per l'economia globale.Ricca l'agenda macroeconomica che prevede i PMI, le vendite al dettaglio e i prezzi alla produzione della Zona Euro mentre negli Stati Uniti cresce l'attesa per il Job Report di domani dopo il boom di occupati segnalato da ADP Sul valutario l'mostra un calo dello 0,23%, favorito dal ritorno di interesse sul biglietto verde.Tra le commodities l'cede lo 0,42%, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) sale a 63,61 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 122 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,74%. Intanto procedono le consultazioni per la formazione del Governo avanza dell'1,79%,dell'1,36%,dell'1,63%., che raggiunge i 22.784 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,48% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.037 punti. Positivo il(+1,18%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,02% dopo le forti perdite della vigilia.Ricoperture anche su(+2,94%) mentreregistra un progresso del 2,80% su indiscrezioni relative ad un ingresso di CDP nell'azionariato.Torna il sereno anche su, che mostra un rialzo del 2,79% dopo diverse sessioni di passione.di Milano,(+2,61%),(+2,58%),(+2,55%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che arretra dell'1,01%.