Fed ottimista sull'inflazione vede tassi ancora in salita

(Teleborsa) - Ottimismo su crescita e inflazione grazie alla riforma fiscale dell'amministrazione Trump . E' quanto emerso dall'ultima riunione della Federal Reserve, tenutasi a marzo.Dai verbali della banca centrale americana risulta che tutti i partecipanti del board considerano probabili altri aumenti dei tassi d'interesse, negli Stati Uniti, dopo quello deciso durante il meeting del 20-21 marzo. In quell'occasione, il costo del denaro è stato alzato di 25 punti base all'1,5-1,75 per cento. L'orientamento della Fed è dunque a favore di unache vede ancora tassi in salita. L'ottimismo è legato agli effetti positivi sull'economia statunitense, che arriveranno dai tagli alle tasse contenuti nella riforma fiscale di Trump.Dalla Federal Reserve arriva anche un. La banca guidata daavverte che una guerra commerciale potrebbe danneggiare l'economia statunitense. "La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e incertezze associate alle politiche commerciali - si legge nei verbali - è considerata un rischio per l'economia a stelle e strisce".