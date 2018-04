SPAXS, business combination con Banca Interprovinciale

SPAXS

(Teleborsa) -S.p.A. ha sottoscritto un accordo finalizzato alla realizzazione della Business Combination conS.p.A., istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale attivo di circa 1 miliardo di euro e un patrimonio netto di circa 60 milioni di euro., corrispondenti a una valorizzazione del 100% di Banca Interprovinciale pari a circa 56,0 milioni di euro.In particolare, il 72,0% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale verrà acquistato in contanti ed il 19,4% circa tramite conferimento e consegna di massime 987.128 azioni SPAXS di nuova emissione a un valore di 11 euro per azione. Per quanto riguarda il rimanente 8,6% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale, l’accordo prevede che ulteriori adesioni possano arrivare in un tempo successivo.All'operazione annunciata si prevede possa seguire un’integrazione societaria tra SPAXS e Banca Interprovinciale che verrebbe realizzata successivamente con tempi e modalità da definire, con l’obiettivo di chiedere l’ammissione all'MTA di Borsa Italiana al ricorrere delle condizioni e con i tempi tecnici necessari.“Con l’operazione annunciata oggi SPAXS entra, in soli due mesi, nel vivo del progetto imprenditoriale per cui è nata e di cui l’acquisizione di Banca Interprovinciale rappresenta un primo importante tassello", ha dichiarato, Presidente Esecutivo di SPAXS. "Banca Interprovinciale ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando: è solida e sana, ha una struttura leggera e flessibile e ha dimensioni adeguate all'avvio del nostro progetto. Siamo quindi pronti – una volta ottenute le necessarie autorizzazioni – a sottoporre ai nostri azionisti quella che riteniamo rappresenti la migliore opportunità per costruire una banca fortemente innovativa, specializzata nel sostenere le PMI italiane".