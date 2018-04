Borse europee caute. A Milano corre STMicroelectronics

JP Morgan

(Teleborsa) -, che non sembrano al momento influenzate dall'andamento in verde dei futures statunitensi.A pesare ancora una volta la questione siriana , anche se il Presidente USA Trump ha ribadito l'intenzione di lasciare presto la Siria In focus anche le. La scorsa settimana hanno alzato il velo sul bilancio tre big della finanza, ossia, riportando risultati generalmente al di sopra delle attese degli analisti anche grazie ai benefici derivanti dalla riforma fiscale USA Oggi sarà invece la volta del colosso tecnologicoSul valutario l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29% mentre tra le commodities l'lima lo 0,15%, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) cede l'1% a 66,71 dollari per barile su prese di profitto dopo le corse della precedente ottava,Sulla parità lo, che rimane a quota 128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.viaggia poco sotto la parità,lima lo 0,49% mentreè invariata.Sosta, con ilche si attesta a 23.338 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 25.582 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,23%); pressoché invariato il(+0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce(+1,67%) su un ritorno di interesse degli investitori in attesa del bilancio di Netflix e dello stesso produttore di semiconduttori, previsto per la prossima settimana.Bene i finanziari, che avanza di un discreto +1,25%, e, che mostra un progresso dello 0,97%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%,-1,12%, che accusa un downgrade, e, che registra una flessione dello 0,86%.Poco mossadi Milano,(+3,69%),(+2,42%),(+2,40%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.