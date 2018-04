Salvini: "Se vinco regionali c'è Governo in 15 giorni"

(Teleborsa) - "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo. Ogni voto conta: noi pensiamo che".Parla durante una tappa della campagna elettorale in Molise,, nella tappa di Montenero di Bisaccia del suo tour elettorale in Molise. E,: "Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo:".: "Io dialogo con tutti, ma. A Calenda dico, mamma mia! Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?".: "Trovo veramente. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delleè quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani". Terminato il secondo round di consultazioni si attende ancora la decisione del Presidente della Repubblica,, che ha scelto di prendersi un po' di tempo prima di pronunciarsi sul da farsi per la formazione del nuovo Governo, dopo il voto del 4 marzo.Il Capo dello Stato, con molta probabilità, deciderà a metà di questa settimana, fra mercoledì e giovedì, sperando che i partiti riescano nel frattempo a trovare l'intesa giusta. Sembra proprio che non ci sarà un terzo giro di consultazioni, mentre si inizia a ipotizzare un preincarico a Elisabetta Alberti Casellati o acontinua a fare pressing su, chiedendogli di abbandonare Forza Italia mentre il Ministro dello Sviluppo Economico,, sostiene che "data la situazione di stallo e il peggiorare delle crisi internazionali occorrerebbe proporre un Governo di transizione appoggiato da tutte le forze politiche e una commissione bilaterale per rimettere mano alla legge elettorale e alle altre riforme incompiute".