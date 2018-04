Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.748,07 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.708,64 punti. In lieve rialzo il(+0,25%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,55%),(+1,02%) e(+0,73%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,86%) e(-0,44%).Tra i(+2,82%),(+1,96%),(+1,72%) e(+1,37%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Al top tra i, si posizionano(+8,17%),(+7,85%),(+4,80%) e(+4,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,41%.