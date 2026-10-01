Wall Street poco mossa in attesa Job Report

Gli indici statunitensi consilidano a cavallo della parità dopo le ampie vendite incassate in precedenza

(Teleborsa) - Wall Street naviga a vista al giro di boa, tentando di voltare pagina all'inizio del quarto trimestre, dopo un settembre complesso ed estremamente volatile. A sostenere i Listini americani concorre la tenuta del settore tecnologico, dopo i risultati migliori delle attese di Micron Technology .



Tuttavia, a dettare il passo sono soprattutto i tassi dei Treasury, con rendimenti decennali e trentennali che continuano a salire toccando i massimi dal 2002. L'aumento dei costi finanziamento sta penalizzando l'azionario, nonostante i segnali di forza dei titoli legati all'intelligenza artificiale ed ai massicci investimenti in IA.



A pesare concorre anche la crisi mediorientale, l'ascesa dei prezzi dei prodotti energetici ed i riflessi sull'inflazione, che spingeranno la Fed ad altri aumenti dieie tassi d'interesse prima della fine dell'anno.



Sul froonte macro, gli investitori stanno cercando di digerire i dati su PIL e inflazione PCE diffusi nei giorni scorsi, mentre si guarda con molta attenzione al Job Report in uscita domani.



A New York, il Dow Jones sosta sui 50.896 punti; si muove intorno alla parità anche l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.657 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,15%); sulla stessa linea, sulla parità l' S&P 100 (-0,11%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,16%), beni industriali (+0,84%) e informatica (+0,51%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,09%), sanitario (-0,97%) e materiali (-0,48%).



Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+3,05%), Caterpillar (+1,85%), Nike (+1,61%) e Salesforce (+1,51%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney , che continua la seduta con -3,03%.



Amgen scende del 2,47%.



Resta vicino alla parità Johnson & Johnson (0%).



Calo deciso per Alphabet , che segna un -1,84%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Synopsys (+10,80%), Lumentum Holdings (+7,66%), Cadence Design Systems (+4,43%) e MicroStrategy Incorporated (+3,26%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Alnylam Pharmaceuticals , che continua la seduta con -4,38%.



Pessima performance per AppLovin , che registra un ribasso del 4,12%.



Sotto pressione Ferrovial N.V , con un forte ribasso del 2,95%.



Soffre Regeneron Pharmaceuticals , che evidenzia una perdita del 2,86%.





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