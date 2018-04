Aeroporto Fiumicino, AdR inaugura la prima Plaza Premium Lounge in Italia

(Teleborsa) -L'ha inaugurato oggi la nuovapresso il Terminal 3 dello scalo della Capitale gestito dalla società Aeroporti di Roma.Un evento non solo per Fiumicino, ma anche per l'Italia, perché è, nata grazie all'aggiudicazione di una gara indetta da AdR.: dalle prime Hong Kong e Kuala Lumpur a Singapore, Shanghai, Taipei, Macau, Abu Dhabi, ma anche Toronto, Vancouver, Rio de Janeiro, Sydney, Melbourne, Brisbane e Maldive.Ladelle destinazioni Extra Schengen, anche se guarda con particolare attenzione alla clientela che chiede servizi di più alto livello e qualche comodità in più, a prescindere dalla compagnia con la quale si è scelto di volare e dall'esistenza di un biglietto di prima classe o classe economica.La nuova lounge nasce da una, società con sede ad, pensata e nata da un'idea del suo, che per motivi d'affari si trovava spesso a volare senza adeguate "comodità". Di qui, l'idea di avviare un proprio business per colmare questo gap e garantire a tutti (anche chi vola in classe economica) di godere di qualche servizio in più o migliore rispetto agli standard. Le prime due Plaza Premium Lounge sono nate nel 1998 a Hong Kong e Kuala Lumpur, ma ile comprende oggi non solo le lounge, ma ancheecc."L'apertura della Lounge di Roma è estremamente importante e siamo lieti della partnership con Aeroporti di Roma", ha affermato il CEO di Plaza Premium Group,, il quale ricorda che per quest'opera sono statie sottolinea "si tratta della lounge del nostro gruppo, diper la nostra crescita in Europa"."La decisione di Premium Plaza Group di aprire la sua lounge più grande e importante qui a Fiumicino è frutto di una sinergia strategica tra le nostre due aziende", ha dichiarato l'ospite. "Abbiamo lavorato congiuntamente per dare lae confermare unoa livello internazionale", ha aggiunto ricordando che il lancio di servizi di questa portata sono possibili grazie ai primati raggiunti da AdR sul fornte della qualità che le sono valsi anche gli importanti riconoscimenti di ACI World e Skytrax.La nuova, progettata dal designer di fama internazionale, originario di Hong Kong,offrirà un'esperienza di viaggio die sarà dedicata alLa nuova sala multifunzione di, aperta 24 ore su 24 ore e 7 giorni su 7, è pensata per rispondere a tutte le esigenze dei passeggeri: dalle stanze con, ampie e comode, alle, in particolare le cosiddette, le postazioni business dove poter lavorare in tutta riservatezza.E ancora,gratuito, numerose, oltreitaliane ed internazionali da poter consultare in versione digitale e molto altro ancora.Per il ristoro c'è la cosiddetta, l'area pensata per mangiar bene e darecon il meglio delculinario.Qui saranno serviti piatti che esaltano le, tratti da una selezione di alto livello, e tutto. Tra i servizi offerti un buffet con, dove lo chef potrà preparare pietanze di qualità in base ai gusti degli ospiti.