Borse europee deboli. Focus sulla BCE

(Teleborsa) - Partenza senza grandi scossoni per le principali borse europee, doveviaggia attorno ai valori della vigilia, con(dovrebbe pesare intorno allo 0,3%):L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,228. Sul fronte dei dati macro, in agenda oggi i PMI nell'Eurozona e, nel pomeriggio, negli USA. Fermo l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.333,6 dollari l'oncia. Debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,29%.Torna a scendere lo, attestandosi a 116 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,79%. Lo scenario politico vede la possibilità di un incarico bis, al presidente della Camera, Fico , cercando di superare gli ostacoli sulla strada che porta al nuovo esecutivo.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%. Giornata debole anche per, +0,13% e, -0,19%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.787 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,32%) e(+0,69%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,99%),(-0,86%) e(-0,75%).di Milano, troviamo(+1,12%), seguita da(+0,84%). Denaro su(+1,02%) che si è aggiudicata nuovi contratti per 190 milioni di dollari . Tonica anche(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Affonda, con un ribasso del 2,10%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Attenzione aalla vigilia dell'assemblea degli azionisti.di Milano,(+1,93%),(+1,41%),(+1,15%) e(+1,07%). Sotto le vendite, che ottiene -3,70%.