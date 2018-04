Nuovo giro di consultazioni. Mattarella affida le redini a Fico

(Teleborsa) - Si apre una nuova settimana di consultazioni per tentare la formazione di un nuovo. Dopo il flop del giro di consultazioni guidato dal presidente del Senato,, il Capo dello Stato sembra sempre più propenso ad affidare l'incarico a Roberto Fico , presidente della Camera.prova con l'ultima chance per quella che sembra diventata una missione impossibile.avrà un mandato sul modello di quello avuto dalla, ma con nuove regole. Un Governosembra un'ipotesialtamente improbabile per le divisioni dei Dem. L'intesacomporterebbe uno strappo definitivo nel centrodestra. Un'ipotesi questa che non sembra poi tanto remota vista l'aria di burrasca che tira tra Berlusconi e Salvini. "Sono contento perché non vedo l'ora di fare ma c'è un programma, un voto da rispettare, anche io ritengo che con i 5 Stelle si possa lavorare bene, però patti chiari e amicizia lunga". E' stato questo il commento del numero uno della Legadopo che Berlusconi ha chiuso le porte a qualsiasi spiraglio di trattativa con il M5S. "Il problema non è mollare qualcuno", ha dichiarato. Io rispetto gli italiani e non mi ritengo il Re Sole, non si può andare avanti a pregiudiziali".Intanto, nelle. Dopo lo scrutinio di oltre il 50% delle sezioni, il centrodestra guidato daresta in testa col 44,3% dei voti. Segue ilrappresentato dahe ad ora ha il 37,6% delle preferenze. Al centrosinistra diva il 16,9%. L’affluenza è scesa al 52,2% .Un segnale questo che fa ben sperare almenoche aveva visto nelle regionali la Cartina di Tornasole per la formazione del Governo