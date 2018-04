M5S-Pd, continua il dialogo. Ma sulla strada che porta al governo c'è l'ostacolo Renzi

(Teleborsa) -erano stati in tanti a ipotizzare che alla fine proprio ilunico grande sconfitto dalle consultazioni, sarebbe stato. E così è stato. Fallito il tentativo di dialogo trache non molla ilnemico giurato dei pentastellati, l'unica strada era avviare un tavolo con il, alle prese con tensioni e spaccature interne. Se, infatti, c'è chi è disposto ad intavolare la trattativa, in questi giorni su twitter impazza l’hashtag, alimentato dalla base in rivolta, conAllo stato attuale, comunque, il secondo giro di consultazioni per Roberto Fico, investito dal presidente Sergio Mattarella dell'incarico di sondare la possibilità di un governo a maggioranza Movimento 5 Stelle e Partito democratico, ha avuto - ha detto il presidente della Camera -- La convergenza tra i due movimenti è aperta, ha fatto sapere Fico: "Il mio mandato finisce qui: in questi giorni ci sarà dialogo all'interno dei gruppi, aspettando anche la Direzione del Pd.- "Prego tutti di discuterne e rifletterci avendo sempre a cuore l'unità del Pd e della nostra comunità. Ragioniamoci insieme. C'è davvero bisogno di tutto il Pd". Maurizioha lanciato un appello all'unità, ben consapevole che non può fare nessun passo se è contrarioche - almeno sulla carta - ha ancora il controllo della maggioranza dei dem.- "Siamo arrivati a questo dopoNessuno dimentica gli scontri che ci hanno diviso in questi anni dal movimento Cinque Stelle. Siamo stati e continueremo ad essere esperienze profondamente diverse, alternative su molti fronti. Personalmente ritengo che sia nostro dovere confrontarsi, rilanciando la sfida. Andando a vedere il merito di una possibile agenda d'impegni. Non farlo rischia in qualche modo di contribuire all'involuzione del nostro Paese anche sullo scenario europeo", ha concluso