Gabetti, l’Assemblea approva il bilancio 2017

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - Ok dell'Assemblea degli Azionisti diS.p.A. al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.“I risultati al 31 dicembre 2017– dichiara, Presidente del Gruppo – evidenziano un’ulteriore crescita dei ricavi per tutte le linee di business, con margini operativi positivi e un risultato netto consolidato in miglioramento rispetto al 2016. Stiamo progressivamente riducendo le perdite consolidate dovute all'ammortamento di investimenti fatti in passato. Tutto questo ci permette di rafforzare ulteriormente il marchio Gabetti come leader nel mercato dei servizi immobiliari.”“I risultati raggiunti nel 2017 da tutte le nostre linee di business - commenta l'Amministratore Delegato– ci permettono di guardare al futuro con ottimismo. ll Gruppo Gabetti ha rafforzato la propria presenza nel mercato, consolidando i risultati positivi delle linee di business a regime che riescono a supportare i costi di avvio delle nuove iniziative non ancora a break-even. Con gli uffici territoriali dislocati nelle maggiori città d’Italia siamo in grado di offrire localmente tutti i servizi integrati d’intermediazione immobiliare ed i servizi tecnici a supporto”.L’Assemblea ha poi confermato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi e così fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,27%.