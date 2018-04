Governo, Di Maio: chiediamo al Quirinale il voto a giugno

(Teleborsa) - Di ora in oravede sfumare l'alleanza M5S-Pd . "Sapevo che non era facile, ma non avrei mai immaginato che fosse impossibile", ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle dopo la chiusura totale di Matteo Renzi alla formazione di un Governo insieme "A questo punto non c'è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale ma il ballottaggio sono le prossime elezioni quindi io dico a, andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione", ha scritto Di Maio su Facebook definendo "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando tutti al proprio orticello e alle poltrone".Adirato con l'ex presidente del Consiglio anche il segretario reggente del Pd,. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società". "Servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema", ha specificato il politico allontanando ogni ipotesi di dimissioni.