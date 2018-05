Wall Street passa in positivo. Piena occupazione in America

Dow Jones

(Teleborsa) - Passa in positivo la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una. Tuttavia,, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosiIl, aumentate dello 0,1% contro il +0,2% del consensus, ha fornito impulso alle posizioni ribassiste sul dollaro, poi in rimonta. La debole crescita dei salari riduce le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche e alimenta le aspettative che la Federal Reserve mantenga un graduale percorso di politica monetaria.Gli indici statunitensi, vista la piena occupazione in America passano in positivo mostrando rialzi frazionali. Il, avanza a 24.052,41 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.640,95 punti. In denaro il(+0,85%), come l'S&P 100 (0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,94%),(+0,88%) e(+0,86%).Al top tra i(+3,44%),(+1,70%),(+1,47%) e(+1,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra i(+3,96%),(+3,86%),(+3,64%) e(+3,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,34%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.