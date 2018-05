Fincantieri, risultati 2018 in linea con piano industriale

Fincantieri

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con un Ebitda pari a 89 milioni di euro in aumento del 33% rispetto al 31 marzo 2017 (67 milioni). L'Ebitda margin è pari al 7,3% in aumento rispetto al 6,0% al primo trimestre 2017. Tale andamento - spiega - "è essenzialmente il frutto della positiva performance registrata nel settore Shipbuilding".L'Indebitamento finanziario netto sale a 446 milioni e si confronta con i 314 milioni al 31 dicembre 2017., ha commentato: “che abbiamo presentato a fine marzo e sono in continuità con la crescita registrata nel biennio precedente. Con volumi produttivi e marginalità ancora in crescita, la nostra società evidenzia nuovamente la propria capacità di creare valore pur operando in un settore estremamente complesso”. Bono ha poi concluso: “che ci vedrà protagonisti della cantieristica mondiale negli anni a venire.”. Fincantieri per l'esercizio 2018 stima risultati in linea con piano al 2022. In particolare si conferma la crescita dei ricavi del 3-6% e una marginalità pari a circa il 7,5% principalmente connessa alla maggiore redditività del settore Shipbuilding.