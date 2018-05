Borse europee positive eccetto Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mostrandosi in controtendenza rispetto ai mercati continentali per via della difficile situazione politica che ancora non vede una soluzione alla formazione del nuovo Governo . Intanto sono riprese le trattative tra M5S e Lega.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. L'sale a 1.318,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,16 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 137 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,92%.avanza dello 0,62%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,50%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,08 miliardi di euro, in calo del 21,60%, rispetto ai 3,92 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 316.924, rispetto ai 399.189 precedenti.Tra i 224 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 63, mentre 148 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 13 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,43% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,21%),(-2,76%) e(-2,62%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,16%) dopo i conti . Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,84%, dopo la diffusione della trimestrale . Sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,71%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -4,15% nonostante abbia raddoppiato l'utile nel trimestre . Pesante, che segna una discesa di ben -4,13 punti percentuali, anch'essa alle prese con i conti trimestrali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,86% nel giorno in cui ha annunciato un accordo strategico con Mediaset sui contenuti tv . Sensibili perdite per, in calo del 3,34%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,31%),(+2,73%),(+2,33%) e(+1,85%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -5,10%. In apnea, che arretra del 3,80%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,46% nonostante la vittoria della Coppia Italia. Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%.