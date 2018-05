Alitalia diventa sempre più puntuale grazie anche ad ADR

Enav

(Teleborsa) -, secondo quanto rilevato da. Questi risultati - spiega- sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di completa revisione di tutti i processi aviation che, con il coordinamento di ADR, vede coinvolti, le società di handling e gli enti di stato operanti nello scalo nazionale di Fiumicino.Nel giro di tre anni, questo grande sforzo di sistema ha trasformato, come certificato dai primati di qualità assegnati da Airport Council International e Skytrax e da un riconoscimento formale recentemente inviato a ADR da Eurocontrol.Secondo l’agenzia intergovernativa responsabile del traffico aereo nei cieli europei infatti,i. Grazie alla collaborazione di tutti gli attori in campo, è stato infatti possibile migliorare al massimo l’utilizzo dello spazio aereo, efficientando totalmente la capacità aeroportuale. Sono state adottate best practice di livello internazionale e introdotte le migliori tecnologie disponibili sul mercato per il controllo della movimentazione degli aeromobili.. Anche il continuo perfezionamento di tutte le attività di Terminal ha supportato il primato di puntualità., con una pianificazione di interventi che potrà consentire il conseguimento di ulteriori risultati.