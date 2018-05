Astaldi, nuovi ordini per 193 milioni di euro dalle Americhe

Astaldi

(Teleborsa) -a lavoro in. Il Contractor è risultato aggiudicatario di due nuovi contratti di costruzione, per complessiviin quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile e Messico.In particolare i due nuovi contratti di costruzione si riferiscono ai seguenti progetti:, Centro Intermodale del Trasporto Terrestre (CITT), a servizio del nuovo Aeroporto Internazionale di Città del Messico: contratto EPC da 350 milioni di dollari, di cui 120 milioni di euro di competenza del Gruppo Astaldi, Progetto Minerario Recursos Norte (Divisione El Teniente): contratto di costruzione pari a 73 milioni di euro (CLP 53,4 miliardi, lavori di prima fase), con la possibilità di incrementare fino ad un massimo di ulteriori 85 milioni di euro.La notizia non infiamma il titolo a Piazza Affari: +0,22%