IMA, crescono ricavi, utili e portafoglio ordini

IMA

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 12,6% a 331,6 milioni di euro, rispetto ai 294,4 mln dello stesso periodo dello scorso anno.In crescita anche il) salito a 33,2 milioni di euro (29,6 milioni al 31 marzo 2017), l') a 22,1 milioni di euro (20 milioni al 31 marzo 2017) e l'che sale a 18,6 milioni di euro (16,9 milioni al 31 marzo 2017.ha raggiunto 977,4 milioni di euro, evidenziando una crescita del 14,3% rispetto agli 855,3 milioni al 31 marzo 2017, grazie alla finalizzazione di numerose trattative in tutte le aree di business del Gruppo che hanno generato nel trimestre un’acquisizione ordini in crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.L'al 31 marzo 2018 è risultato in diminuzione a 165,3 milioni di euro rispetto ai 190,2 milioni al 31 marzo 2017.Nel commentare l’andamento del Gruppo,, ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre ci fanno guardare con fiducia al 2018. I target previsti per l’esercizio in corso potranno essere conseguiti grazie ad una crescita organica e alle recenti acquisizioni, volte ad aumentare la gamma produttiva e il valore del Gruppo".