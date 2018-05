Health Italia perfeziona l'acquisizione di Basis Cliniche Srl

Health Italia

(Teleborsa) -SpA è divenuta titolare del 100% del Capitale Sociale di, già partecipata da Health Italia stessa nella misura del 90,91%.L’operazione è avvenuta tramite sottoscrizione di due quote societarie da 4,545% per un corrispettivo economico complessivo pari ad Euro 77,500,00.La società che opera nella Sanità Integrativa acquisisce, pertanto, un ruolo di centralità assoluta nelle scelte strategiche della controllata Basis Cliniche, implementando ulteriormente la presenza di strutture dedicate all'erogazione di servizi sanitari sul territorio.L’Amministratore Delegato di Health Italia SpA,, ha espresso piena soddisfazione per la riuscita dell’operazione, dichiarando che: "Basis Cliniche, così come Health Point Srl, rappresenta un tassello fondamentale nello sviluppo del modello di business di Health Italia, contribuendo allo sviluppo delle sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati".