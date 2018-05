Trenitalia, Pop debutta anche a Palermo. In Sicilia 43 nuovi treni regionali

Alstom

(Teleborsa) - Dopo un viaggio lunghissimo da Nord a Sud,commissionato daper il trasporto regionale.Presenti i vertici della compagnia ferroviaria, il Presidentee l'Ad, e le autorità locali, il Presidente della Regione Sicilianae l'Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità, assieme a Sergio Marino vice Sindaco di Palermo.Nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, in piazza Verdi a Parlemo,, cittadini e turisti potranno visitare il(1:1, lungo 16 metri) del treno e provare le caratteristiche del Pop, il nuovo convoglio della flotta regionale destinato a rivoluzionare anche in Sicilia l’esperienza di viaggio dei clienti.Costruiti attorno alle esigenze dei pendolari e del personale di bordo di Trenitalia, ianche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. A partire dal 2019che affiancheranno i 6 Jazz già in circolazione sulle linee dell’isola dal 2016, riducendo così l’età media dei convogli dai 24,5 anni del 2017 ai 7,6 del 2021.di Trenitalia. Infatti, nei primi quattro mesi del 2018, in Sicilia,(+1,5 per cento vs 2015) delle corse è arrivato a destinazioneI risultati vengono confermati anche dalle indagini demoscopiche condotte da società esterne. A dichiararsinel suo complesso (puntualità, pulizia, comfort, informazioni e permanenza a bordo)dei pendolari siciliani diTrenitalia., con punte del +18,2 per le pulizie e del +17,3 per la puntualità (dati 2018 vs 2014). Le cancellazioni nello stesso periodo si sono ridotte del 50 per cento e scendono del 57,1 per cento per cause imputabili a Trenitalia.Va ricordato che il Gruppo FS ha: l’accordo quadro, siglato con le aziende vincitrici della gara internazionale, consentirà a Trenitalia di acquistareda Hitachi Rail Italy eda Alstom Italia per un totale di 450 convogli e un investimento di oltre 4 miliardi di euro. Una maxi commessa che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia.