Campbell Soup affonda dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo dell'11,74%.La società ha annunciato di aver chiuso il terzo trimestre con una perdita di 393 milioni di dollari, pari a 1,31 dollari per azione, rispetto all'utile di 176 milioni (58 cents per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa. L'EPS adjusted si è attestato a 70 cents e risulta superiore ai 60 cents stimati dagli analisti. I ricavi, tuttavia, sono stati pari a 2,12 miliardi inferiori ai 2,13 miliardi del consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,18 dollari USA. Prima resistenza a 35,22. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,75.