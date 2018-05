A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,21%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.733,01 punti. Leggermente positivo il(+0,57%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,54%),(+1,49%) e(+0,97%).Tra i(+3,61%),(+2,28%),(+2,06%) e(+1,94%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,96%.Tra i(+3,91%),(+2,77%),(+2,72%) e(+2,62%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -5,17%.Lettera suche registra un importante calo del 4,94%.Affonda, con un ribasso del 4,70%.Crolla, con una flessione del 2,70%.