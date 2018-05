RFI, linea Chivasso – Aosta: domani 26 maggio riprende la circolazione ferroviaria tra Chivasso e Ivrea

(Teleborsa) - Riprenderà domani mattina 26 maggio la circolazione ferroviaria fra, sulla lineaI tecnici di) hanno concluso gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della linea ferroviaria dopo l' incidente del 23 maggio avvenuto all'altezza del passaggio a livello di Arè, frazione di Caluso (), in cui il treno Regionale 10027 è deragliato dopo aver urtato un TIR, con trasporto eccezionale, fermo sui binari del passaggio a livello.Fino a mercoledì 30 i treni percorreranno, come previsto dalle norme tecniche, a velocità ridotta i binari in corrispondenza del passaggio a livello. La velocità sarà poi gradualmente alzata fino a quella prevista dal tracciato.Oltre 70 fra ingegneri e tecnici die delle ditte appaltatrici hanno lavorato alacremente, H 24, per ripristinare 100 metri di binario (sostituzione traversine e pietrisco) e 1.300 metri di cavi della linea di alimentazione elettrica dei treni. Inoltre,i. Infine, è stata demolita la ex casa cantoniera, adiacente al passaggio a livello e non più utilizzata dal personale ferroviario, danneggiata dall'incidente Nella prima mattinata di oggi 25 maggio, nella frazione Arè del comune di, sono state rimosse dai binari le carrozze del trenoGià ieri 24 maggio, sulla linea Chivasso – Aosta era stato riattivato il traffico ferroviario fra Ivrea e Aosta.