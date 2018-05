Enel, in esercizio il più grande impianto fotovoltaico dell’Australia

Enel

(Teleborsa) -, attraverso una joint venture fra la controllata del Gruppo per le rinnovabili("EGP") e il Dutch Infrastructure Fund (DIF), ha appena allacciato alla rete con una prima linea di connessione da 45 MW l’impianto solare fotovoltaico Bungala Solar One (137,7 MW), nei pressi di Port Augusta nell'meridionale.L'impianto, che ora immette energia nella rete australiana, rappresenta la prima parte del parco solare fotovoltaico Bungala Solar, che, che lo rende il più grande impianto fotovoltaico attualmente operativo in Australia., su un totale di 315 milioni finanziati attraverso un mix di equity e project finance mediante un consorzio di banche locali e internazionali. L'elettricità generata da Bungala Solar verrà interamente commercializzata nel quadro di un accordo di fornitura energetica di lungo periodo a una delle principali utility australiane, Origin Energy.L’intero impianto Bungala Solar, la cui entrata in esercizio è prevista ad inizio 2019, una volta a regime