Governo, passaggio di consegne tra Conte e Gentiloni

(Teleborsa) - Prosegue la lunga giornata del nuovo Governo italiano. Subito dopo il giuramento al Quirinale il Presidente del Consiglio,, dove è stato accolto dal picchetto d'onore,Anche i Ministri si sono diretti verso la sede dell'Esecutivo, rilasciando dichiarazioni. Come nel caso del titolare agli Interni, Matteo Salvini. "Non vedo l'ora di andare in ufficio e aprire tutti i dossier", ha dichiarato. Il leader del Carroccio ha illustrato la propria volontà di tornare a dare potere ai sindaci e di lavorare sui beni confiscati ai mafiosi. Il primo dossier? "La questione immigrazione è ancora calda.Chiederò come poterla migliorare per diminuire arrivi e aumentare espulsioni" ha spiegato.ha invece promesso: "mi impegnerò a creare lavoro".Molto soddisfatto il Ministro dell'Economia,, che ha parlato di una squadra di Governo "ottima".