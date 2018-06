Wall Street si conferma in rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Beni di consumo secondari

Beni di consumo primario

Utilities

Energia

Merck & Co

Wal-Mart

Home Depot

Visa

General Electric

Exxon Mobil

Chevron

Caterpillar

Jd.Com

Baidu

Ulta Beauty

Mercadolibre

Wynn Resorts

J.B. Hunt Transport Serv

Western Digital

Shire

(Teleborsa) -, nonostante il deludente dato sugli ordini all'industria ; sulla stessa linea, l'che procede a piccoli passi, avanzando a 2.746,91 punti. Sale il(+0,87%), come l'S&P 100 (0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,93%),(+0,91%) e(+0,84%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500,(-0,84%) ed(-0,81%).del Dow Jones,(+2,34%),(+2,29%),(+1,87%) e(+1,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,81%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,71%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,35%. Tentenna, che cede lo 0,56%.(+4,88%),(+4,54%),(+4,06%) e(+3,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -5,51%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.