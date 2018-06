ENAC, Palenzona: "Pronti al cambiamento in meglio. Traffico aereo crea investimenti, lavoro, turismo"

(Teleborsa) -ma "al cambiamento devi aggiungerci la parola in meglio, perché sennò mi fa paura il cambiamento". E' quanto affermato da, nel suo intervento alla Relazione e Bilancio sociale 2017 di ENAC., ha sottolineato, ripercorrendo i tempi in cui era Presidente di ADR., ha raccontato Palenzona, ricordando "una situazione veramente drammatica, sono state drammatiche quelle situazioni con i bagagli, l'impossibilità di fare investimenti".lo ha definito il Presidente di Assaeroporti,spiegando che "ci si era abituati, abbarbicati dal punto pubblico, ad una legge che si chiamava, che doveva servire a salvare l'Alitalia e, invece, era".Palenzona ha poi spiegato che grazie ad una, che è stata recepita nell'ordinamento anni dopo, è stato varato un "che consentisse i"Guardare al futuro non era fare delle cose strane, era fare delle cose difficili, complicate, professionalmente complesse, anche perché non c'era una cultura della concessione, una cultura del pagamento di tariffe in cambio d'investimenti, era tutta da costruire, c'era in altri settori, ma non c'era nel settore aeroportuale", ha affermato., ha sottolineato il Presidente di Assaeroporti, citando quanto anticipato dai vertici di ENAC e ribadendo che il sistema "si svilupperà ancora di più di tutte le previsioni che noi possiamo vedere a livello mondiale, che prevedono un raddoppio nei prossimi 20 anni"., ha affermato ricordando che "ci sono paesi che hanno le strutture e che, guardando al futuro, fanno, mentre in Italia "qualche volta il cambiamento è a ritroso e ci troviamo a fare delle cose sbagliate e a disfare invece di costruire".ci sono dei contratti che vanno rispettati e poi perché bisogna imparare dall'eredità del passato. Ne è una testimonianza l'esempio di Fiumicino: "Quando nel 1965-66 è stato progettato l'attuale Fiumicino, il primo pezzo, era già previsto per il 2050 lo sviluppo a Nord, perché si prevedeva uno sviluppo del traffico aereo più rallentato di quello che poi è stato"."Quando si è messo in convenzione Fiumicino Nord, non lo si è fatto per fare delle cose stravaganti o che fossero fuori dal futuro, ma si è fatto sulla base di una programmazione che esisteva da cinquant'anni e che i fatti rendono ineludibile, i fatti dello sviluppo del trasporto ed i fatti di quello che avviene vicino a noi", ha aggiunto., ha affermato il Presidente di Assaeroporti, ricordando l'ultima iniziativa di Fiumicino qualche giorno fa., ha concluso Palenzona.Questo "di sistemi ben ordinati, ben collegati col mondo, che competono di più con le aree più sviluppate del mondo e, quindi, è uno dei pezzi che il Paese deve guardare per guardare il proprio futuro", ha concluso, affermando "noi operatori aeroportuali, con tutte le nostre difficoltà, abbiamo compreso e siamo pronti ad accettare questa sfida".