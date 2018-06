Fisco, entrate tributarie in aumento nei primi 4 mesi del 2018

(Teleborsa) -, segnando un incremento di 3.533 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,8%). Lo rende noto ilspiegando che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette dirette (+2,9%) sia quelle indirette (+2,8%).. La crescita riflette essenzialmente l’andamento delle ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti e sui pensionati (+1.372 milioni di euro, +2,5%). Nel periodo mostra un incremento significativo il gettito dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+53,8%), per effetto del versamento nel mese di febbraio dell’imposta sui risultati della gestione individuale di portafoglio in regime di risparmio gestito, che riflette la performance positiva dei mercati nel corso del 2017. Significativo anche il gettito dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+38,9%) che evidenzia i risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2017 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.Le entrate dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e le ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale mostrano una crescita pari a +6,0% per effetto dell’andamento positivo delle ritenute sui redditi da capitale diversi dai dividendi e delle ritenute su proventi di fondi d’investimento in valori mobiliari di diritto estero.Positivo l’andamento dell’IRES che registra una crescita di 212 milioni di euro (+18,5%).. Il risultato è legato all'andamento del gettito dell’IVA (+407 milioni di euro, +1,2%) e, in particolare, della componente sugli scambi interni che aumenta di 327 milioni di euro. Positiva la dinamica del prelievo sulle importazioni (+80 milioni di euro, +1,8%).Tra le imposte indirette, mostrano un significativo incremento le entrate dell’imposta di registro (+13,8%, pari a 205 milioni di euro), i versamenti del canone di abbonamento radio e TV (+13,1%, pari a 52 milioni di euro) e dell’imposta di bollo (+20,0%, pari a 451 milioni di euro).- Le entrate dei giochi, nei primi quattro mesi del 2018, ammontano a 4.920 milioni di euro con una variazione positiva di 311 milioni di euro (+6,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.- Le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo si sono attestate a 2.789 milioni (+186 milioni di euro, pari a +7,1%) di cui: 1.435 milioni di euro (–109 milioni di euro, –7,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.354 milioni di euro (+295 milioni di euro, +27,9%) dalle imposte indirette.