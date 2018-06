Governo, Salvini: "Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza, ci sarà da cambiare"

(Teleborsa) - Ha preso il via il. In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremierche, arrivando a, ha dichiarato: "Nessuno ha la bacchetta magica e noi siamo rispettosi del lavoro fatto anche dagli altri in precedenza; quello che andava bene lo manterremo su altri fronti. Sulla sicurezza, ci sarà da cambiare".Parlando deiha detto: Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il, penso che le politiche disiano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire ne' l'una ne' l'altra manovra".Ora l 'Esecutivo può iniziare ufficialmente il proprio corso . Dopo il via libera del Senato ieri, 6 giugno 2018, il Governo giallo-verde ha infatticon 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti.I gruppi dovranno indicarne i rispettivi componenti, che poi a loro volta dovranno eleggerne i rispettivi Presidenti e i componenti gli uffici di presidenza di ciascuna Commissione.Intanto il