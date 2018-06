NASA, da rover Curiosity straordinaria scoperta: molecole organiche su Marte

(Teleborsa) -con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico,l’esistenza di forma di vita organica su Marte, ma aggiungono importanti tasselli a quanto si conosce. "Le molecole organiche – spiegano gli scienziati – erano racchiuse nell'argillite di origine lacustre alla base di una formazione geologica, denominata Murray, che risale a 3,5 miliardi di anni fa".La cosa straordinaria è che ilnon è in grado di scavare in profondità, per cui quanto ha raccolto è molto. A seguire la sonda Red Dragon di SpaceX.. Nello stesso anno proverà ad affacciarsi anche la Cina, mentre, dopo aver messo in orbita intorno a Marte una sonda nel 2014, proverà a combinare un orbiter e un lander con la missione Mangalyaan 2.