Conte: "Rafforzare cooperazione UE-NATO in mediterraneo"

(Teleborsa) - "Non si può prescindere da una più intensa cooperazione tra Nato e UE nel mediterraneo e altrove. Il rafforzamento della dimensione europea sulla sicurezza che consideriamo una priorità perderebbe di senso ed efficacia al di fuori di un quadro di piena sinergia e complementarietà con le forze di cui è dotata la forza atlantica". Lo ha detto il, al termine dell' incontro con il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg , che si fermerà in Italia due giorni.Un faccia a faccia particolarmente atteso dopo il botta e risposta a distanza sulla questione Russia . "La NATO - ha detto Conte - ha scelto l'approccio dele speriamo di vedere questa linea costantemente attuata nelle relazioni tra la NATO e la Russia".Come noto, il Premier ha chiesto il ritiro delle sanzioni a carico di Mosca, ricevendo inaspettatamente l'. Prima di lasciare il G7 in Canada l'inquilino della Casa Bianca ha infatti chiesto la riammissione della Russia tra i "Grandi" , proporzionato e in linea con i nostri obblighi internazionali." - ha rilanciatosvoltosi ieri, 10 giugno. "E' stato raggiunto un accordo sull'importanza di un approccio dualistico alla Russia, alla difesa e al dialogo" - si legge in una nota trasmessa dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico.Stoltenberg e il titolare della Farnesina hanno inoltre discusso dei preparativi del, in particolare degli sforzi per assicurare la stabilità e la lotta al terrorismo attraverso nuove missioni in Iraq e maggior supporto a Giordania e Tunisia.Stoltenberg dopo l'incontro con il premier italiano ha visto anche il. "L'impegno della NATO deve porre attenzione al fianco Sud da dove provengono importanti sfide per l'Alleanza, a partire dal terrorismo" - ha affermato Trenta durante il colloquio con il segretario generale della NATO.