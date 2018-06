Migranti, appello UE a Italia-Malta: imperativo umanitario è priorità

(Teleborsa) - Di fronte al pugno duro di Italia e Malta , la Commissione Europea lancia un appello affinché la, rimasta, possa sbarcare i migranti e ricevere le cure necessarie.Per la Commissione ", stiamo parlando di persone. La priorità è che maltesi e italiani permettano" alla nave Aquarius di sbarcare i migranti e ricevere le cure necessarie. "Rivolgiamo un appello affinché le persone siano sbarcate velocemente e ricevano le cure" del caso - dichiaraLa situazione della nave Aquarius è "regolata dal diritto internazionale e non è competenza della Commissione interpretare la legge" - rilancia. Ma "la situazione è tutto tranne che chiara. Secondo il diritto internazionale, la decisione sul luogo in cui una nave dovrebbe sbarcare spetta al Paese che coordina l'operazione di salvataggio", ma "non precisa se deve essere nello stesso Paese". La legge propone solo dei "criteri, per orientare la decisione". Bertaud aggiunge di essere. "Quello che la Commissione UE può continuare a fare" nel caso della nave Aquarius carica di migranti "è investire tutto il suo peso diplomatico per"."Facciamo un appello a tutte le parti affinché vengano incontro alle proprie responsabilità umanitarie". Lo ha detto il. Unhcr, l'agenzia ONU per i rifugiati: appello ai "governi coinvolti affinché consentano lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate nel Mediterraneo da sabato a bordo della nave Aquarius".Manon cede e afferma che "". Nel frattempo, il fronte del "no" si incrina con malumori che si avvertono all'interno della maggioranza giallo verde: soprattutto nel Movimento Cinque Stelle dove in molti ritengono che le ragioni umanitarie prevalgono su quelle politiche.Con un messaggio urgente alle autorità maltesi "il porto più sicuro è il vostro" ilimposta unae dimostra che quanto detto in campagna elettorale non sono soltanto chiacchiere, mandando in frantumi la realpolitik intessuta dal suo precedessore Marco Minniti, che era riuscito a ridurre al minimo le partenze dalla Libia. Ma non basta. L'Italia non vuole e non può più occuparsi da sola dei flussi migratori. E' lo stessoa ribadirlo durante il G7 in Canada . ". Il problema è stato da me posto anche nel corso del G7 a tutti i partner europei in questi ultimi giorni dove ho anticipato che i flussi migratori devono essere gestiti in maniera condivisa anche per ciò che riguarda tutte le iniziative volte a prevenire le partenza. Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato".Il presidente del Consiglio, impegnato in un vertice sul caso Aquarius , con i suoi due vice, Salvini e Di Maio, annuncia che è stato disposto l'"pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità".Il Ministro dell'Interno ha sollecitato con una lettera le autorità dell'Isola a prestare i soccorsi, ma la risposta è negativa. A dirlo è lo stesso premier: "Al premier maltese Joseph Muscat che ho contattato personalmente questa sera (ieri 10 giugno, ndr) ho chiesto chiaramente che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull'Aquarius. Muscat, pur comprendendo la situazione, non ha assicurato però alcun intervento anche in chiave umanitaria., e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza".Oggetto del braccio di ferro tra Italia e Malta è la, tra cui 123 minori non accompagnati. Il ministro Salvini, chiede di far approdare alla Valletta (capitale di Malta) la nave essendo quello il "porto più sicuro". L'Aquarius non è stata autorizzata ad approdare in Italia. "Il governo di Malta non è né l'autorità che coordina ne ha competenza sul caso" della nave - risponde un portavoce del governo della Valletta. Nel frattempo, la nave continua a navigare verso nord, prima di doversi eventualmente fermare tra Malta e la Sicilia. Le istruzioni arrivano in tarda serata:. Il premier italiano Conte, dispone l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità.Il governo italiano si mostra dunque compatto sulla linea dura decisa dal ministro Salvini e vuole che ora sia l'Europa ad occuparsi di flussi migratori. Il regolamento di Dublino va "radicalmente cambiato" - afferma Conte - la gestione dei flussi "deve essere condivisa in UE anche sulle iniziative che riguardano la prevenzione delle partenze".Il caso Aquarius, rischia di diventare un vero e proprio. Uno scontro che promette di non rimanere indolore, ma per conoscere le conseguenze dovremmo attendere le prossime ore.