Mobilità UE: via libera dall'Europarlamento a proposte chiave del settore

(Teleborsa) -ha votato e approvato alcune proposte riguardanti. Riguardo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti,, garantendo più ampi margini di flessibilità che non contrasta con il fondamentale principio della sicurezza stradale. Vanno in questa direzione. In riferimento al riposo lungo in cabina, la proposta ne conferma il divieto ma accoglie la possibilità di effettuare il riposo a bordo del veicolo in aree opportunamente attrezzate dal punto di vista igienico e della sicurezza.La proposta approvata sule, mentre le norme sul distacco del personale, che prevedono l'applicazione della stessa retribuzione degli autisti residenti, troveranno applicazione sia al cabotaggio che alle tratte stradali dei trasporti combinati., nonché il divieto di intraprendere nuove operazioni di cabotaggio prima che sia trascorso un periodo di "raffreddamento" di 72 ore.È stata inoltre, al contempo introducendo limitazioni degli importi a dimostrazione della capacità finanziaria."Sono soluzioni che in generale ci appaiono di buon senso anche nei riguardi degli autisti, che rappresentano una ricchezza per le imprese di trasporto – dichiara, Presidente dell'), l'Associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia e in Europa.avverte: "Bisogna stare attenti a non assimilare le tratte stradali dei trasporti combinati alle operazioni di cabotaggio in quanto le terminalizzazioni sono a tutti gli effetti parte di un trasporto internazionale e come tali devono essere sottoposte alle relative regole. Se così non fosse, si potrebbe registrare una brusca battuta d’arresto allo sviluppo dei trasporti combinati".