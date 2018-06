Ministri economici a caccia di coperture

(Teleborsa) - E' durato circa tre ore l'incontro a Palazzo Chigi tra il premiere i ministri economici del nuovo governo per definire le misure prioritarie da attuare nei prossimi mesi.Al centro del dibattito il. Tutte misure costose che necessitano di coperture, difficili da trovare.Non si poteva non parlare di, in particolare del cambiamento di atteggiamento nei confronti delle istituzioni europee sui temi economici, senza sforare i parametri UE. Proprio nei giorni scorsi il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che l' Italia intende proseguire sulla strada della riduzione del debito pubblico Occhi puntati sul prossimo Ecofin, in calendario il 21 e 22 giugno.. Luigi Di Maio dovrebbe mantenere la delega per le telecomunicazioni.