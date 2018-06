Salvini: "Rivoluzione fiscale già nel 2018. Italia isolata? Mai così centrali"

(Teleborsa) - No alle restrizioni sul contante, una "follia" l'IMU sui negozi sfitti, cedolare secca estesa al commercio.Sono solo alcuni dei punti toccati dal. "Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma;, non aumenteremo IVA e accise , ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax"."Per me - ha continuato il leader della Lega -: ognuno è libero di pagare come vuole e quanto vuole".Salviniha, poi, affrontato la delicata questione della riforma sulle pensioni assicurando quanto promesso in campagna elettorale: Come da programma "il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero " introducendo subito la quota 100: "".Sulla situazione dei migranti e, in particolare, sul caso Aquarius e lo scontro con il presidente francese Macron , il vicepremier ha detto: ". La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero diano scuse".- ha aggiunto il ministro dell'Interno -. "Se l'Europa c'è batta un colpo ora o taccia per sempre, c'è un'attenzione che mai c'era stata prima, è l'occasione per giocarsi bene le carte".