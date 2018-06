BCE lascia i tassi fermi. Acquisti asset caleranno a 15 miliardi di euro

(Teleborsa) -, con tassi di interesse confermati a zero ed acquisti asset che si potrebbero ridurre a partire da settembre 2018.Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che irimarranno invariati. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari a quelli attualie in ogni caso per il tempo necessario a garantire che l'evoluzione dell'inflazione rimanga allineata con le attuali aspettative di un percorso di aggiustamento sostenuto.Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo conferma che intende effettuare gli. Dopo settembre 2018, in base alle future prospettive di inflazione a medio termine,Il Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14.30 (ora dell’Europa centrale).