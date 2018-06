Auto, maggio fiacco per le immatricolazioni europee. Stabile FCA

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, dopo il balzo messo a segno ad aprile.Secondo gli ultimi dati dell'),, in linea son quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) che salgono dello 0,6% a 1.442.643 unità. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono salite dello 0,1% a 1.268.748 unità.Laper i 28 Paesi Membri segna un +2,4% (quasi 6,9 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +2,2%. L'area dell'Euro incrementa le vendite dell'1,4%., assieme a quello della Germania (-5,8%). Stabile il mercato francese (+0,1%) mentre fa bene quello spagnolo che cresce del 7,2% e quello del Regno Unito (+3,4%).Per quanto concerne i singoli marchi,nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che scende al 7,7% dal 7,8%. Prendendo in considerazione anche le nazioni aderenti all'EFTA, le immatricolazioni risultano essere pari a 110.100 vetture – in lieve aumento rispetto a un anno fa: +0,2 per cento. La quota è del 7,6 per cento. Nel mese, registrazioni in aumento per Alfa Romeo (+12,2 per cento) e soprattutto per Jeep, le cui vendite sono più che raddoppiate: +101,3 per cento, nessun altro marchio registra una crescita così elevata. Altrettanto positivi i risultati dei due brand nel progressivo annuo: +12,9 e +66,4 per cento rispettivamente. Le Fiat 500 e Panda dominano, ancora una volta, il segmento A: insieme detengono il 32,25 per cento di quota. Bene anche 500L (tra le prime tre del suo segmento), 500X e Renegade, entrambe nella top ten di categoria. Continuano a crescere le vendite di Stelvio e Compass: la prima è stabilmente tra le dieci auto più vendute del suo segmento, la seconda è in forte e costante crescita.Il Gruppo, che mostra una salita delle immatricolazioni del 4,2%, registra un aumento della quota al 25,1% dal 24,3% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa, lasegna un +58%, dopo l'incorporazione di Opel (non inclusa nei dati 2016) con una quota al 16%, mentre la connazionalesegna un +6,4% con una quota in salita all'11,6%. Le tedeschefanno rispettivamente -5,3% e -6%.