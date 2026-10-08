Francoforte: calo per BMW
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di auto di Monaco, che sta segnando un calo dell'1,86%.
Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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