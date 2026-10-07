Francoforte: andamento negativo per BMW
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di auto di Monaco, che tratta con una perdita del 3,04%.
La tendenza ad una settimana di BMW è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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