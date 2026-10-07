Francoforte: andamento negativo per BMW

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di auto di Monaco , che tratta con una perdita del 3,04%.



La tendenza ad una settimana di BMW è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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